Simone Tebet cumpre agenda nas cidades de Pelotas e Santa Maria

A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, estará no Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (26) para cumprir agenda de campanha. A senadora emedebista participa de mobilizações nas cidades de Pelotas e Santa Maria.

Na visita ao Rio Grande do Sul, a senadora estará acompanhada do candidato ao governo do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e do vice Gabriel Souza (MDB), da coligação "Um só Rio Grande". A agenda da candidata à presidência da República começa na cidade de Pelotas com uma entrevista coletiva no comitê suprapartidário na rua 15 de Novembro, às 13h45min. Ela estará também no café Aquários e depois participa de uma caminhada no centro da cidade por volta das 15h.

Em seguida, a senadora na companhia do vice candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza, desembarca em Santa Maria. A chegada na cidade está prevista para 15h30min. Simone Tebet terá uma reunião com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, no prédio da instituição de ensino.

A candidata do MDB à presidência participa ainda de uma entrevista coletiva em frente ao Teatro 13 de Maio, na praça Saldanha Marinho. Às 17h35min, a senadora fará uma caminhada com apoiadores no calçadão e na rua do Acampamento.