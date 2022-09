Bispo Paulo quer combater violência contra a mulher

Paulo Rosa é bispo pela Igreja Batista Univida, de Belo Horizonte. Ele conta que foi morador de rua dos 8 aos 12 anos, viveu embaixo de viadutos e marquises, juntou sobras da feira da Praça XV para cozinhar. Candidato da Democracia Cristã (DC) disse que teve forças para buscar pequenos trabalhos e serviu ao Exército. Já foi proprietário de uma empresa de construção e de uma escola infantil.

Tem um extenso currículo de funções em secretarias municipais, assim como de candidaturas. Concorreu a vereador em 2004, 2008 e 2012. Em 2014, tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados e, em 2020, candidatou-se à prefeitura de Viamão. Passou por quatro partidos e, agora, no quinto, o Democracia Cristã, é candidato ao Senado. "Tenho uma carreira de 31 anos, uma ficha invejável", avalia.

Conhecido como Bispo Paulo, afirmou que não pretende abandonar as atividades religiosas, caso eleito, uma vez que, segundo ele, continuará sendo cristão dentro do Parlamento.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, falou sobre religião, política e projetos para o Senado.

Jornal do Comércio - Como foi sua opção pela política?

Bispo Paulo - Sempre quis vencer na vida, nunca roubei, nem usei drogas, mesmo vivendo na rua. Digo sempre para essa juventude: tem que ter foco. Com 13 anos, fiz minha carteira de trabalho. Hoje tenho uma ficha invejável. E comecei a perceber que algumas coisas aconteciam comigo quando conheci a palavra. Conhecia a Bíblia como todo mundo conhece hoje, fechada. Quando abri, quando comecei a entender o que Deus fala, começou algo inexplicável. Hoje confio só em Deus. Até na política, não confio em ninguém.

JC - Por que tantas mudanças de partido?

Paulo - Porque quando entras em um partido, esperas que cumpram o que te prometem. Fiz curso no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de capacitação, aprendi que tem que respeitar o outro. Agora, no DC, eu construí o partido. Tenho provas disso. Comecei com 0,9% (nas pesquisas para o Senado) passei para 1%, e já estou com 2%. Sou o único que está subindo porque tenho um chamado de Deus para isso, tenho a promessa porque Deus me conhece.

JC - Qual será sua pauta principal, caso eleito?

Paulo - Tenho trabalhado muito, e vou fazer uma articulação sobre (políticas públicas para) a mulher. Não consigo aceitar essa violência contra mulher. Isso me dói porque não existe homem sem mulher. Quando Deus fez o Jardim do Éden, diz na Bíblia Sagrada: Deus fez o homem e colocou no Paraíso. Lá ele não precisava de mais nada, mas Deus, na santidade do seu amor, percebeu que Adão estava inquieto, tirou uma das costelas e criou a mulher.

JC - Qual seria o projeto?

Paulo - Tem uma lei nos Estados Unidos que se chama "botão do pânico". Quero implantar no Brasil. Segundo o que tenho estudado, a mulher, quando pede medida protetiva, a polícia aparece e prende o sujeito. Mas a polícia não fica 24 horas na frente da casa dela. Deus vai abençoar essa vitória. Vou botar todas as minhas forças nesse projeto.

JC - Quais seriam as prioridades para o RS?

Paulo - O Estado tem muito dinheiro, mas é mal administrado. No momento em que o político entra com propósito, governando para o povo, tem muita coisa para ser feita. Existem condições, sim. Só não fazem porque têm comprometimento com grandes empresários, conchavos políticos. Deus proveu até agora, Deus proverá.

JC - O DC optou por não ter candidato ao governo. Qual será sua opção?

Paulo - Procurei algum partido que no seu estatuto fale alguma coisa de cristão, então damos um apoio não oficial ao PSC, do (candidato Roberto) Argenta. Há, inclusive, uma conversa sobre uma possível fusão entre o PSC e o DC. O DC é um partido com um estatuto muito bem centralizado.

JC - Esse mesmo estatuto determina seguir a Constituição, que estabelece a laicidade. Como se dará essa conciliação?

Paulo - Trabalho no meu gabinete como cristão, aquele que acredita em Deus e procura fazer, ao máximo, o que está na Bíblia. Quando Jesus morreu, de braços abertos na cruz, ele olhou para o lado, tinha um ladrão, e disse "ainda hoje estarás comigo no paraíso". Jesus é o próprio Deus, é Espírito, e quando a pessoa tem isso no coração, ela não vai se envolver em corrupção. É aí entra o Estado laico.

JC - Pelo Senado passarão pautas como aborto, casamento homoafetivo...

Paulo - Tem matérias que tem que se posicionar. As decisões que eu vou tomar vão ser pela Bíblia. E, se a Bíblia está dizendo que a família é formada por homem e mulher, é homem e mulher. Não vou fazer trabalho para agradar A, B ou C. Não sou contra o homossexual, eu trato o ser. Mas sou contra esses movimentos, sou a favor da pessoa.

JC - Mas os movimentos não são feitos de pessoas?

Paulo - Deus não aprova nenhum tipo de movimento que venha contra seus princípios. Exemplo é Satanás, que era Lúcifer, que era seu anjo de luz. O que diz a Bíblia? Que houve uma rebelião. Todo movimento que vem contra a palavra de Deus é uma rebelião. Quando a pessoas morre, vai prestar contas a Deus. Aquele quer era homem e vira mulher, para Deus continua sendo homem porque o DNA não muda. Esse é o papel de cristão.

JC - Como avalia a educação no RS? No que é possível avançar?

Paulo - Vejo que tem que valorizar o profissional. O que eles ganham é uma esmola. Tudo começa na sala de aula, ali se define o que a pessoa vai ser ou não. Mas alguém já se preocupou com o que o professor passa em casa? O que o governo fez nessa pandemia? Arrecadou, arrecadou, arrecadou. E depois quis aumentar o próprio salário. Deveria trocar de salário com um professor.

JC - Se for eleito, o seu trabalho como bispo será interrompido?

Paulo - Não vou me afastar porque continuo sendo cristão. Tem que ter comprometimento com as ovelhas, como um pai, não como um ladrão, um salteador. Sei que lá vou enfrentar gigantes, grandes conchavos políticos, mas não vou sozinho. Deus vai comigo e não vai deixar eu me corromper.