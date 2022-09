Maioria dos brasileiros confia em notícias por WhatsApp

Relatório do Instituto Reuters, ligado à Universidade Oxford, aponta que a confiança dos brasileiros em notícias via WhatsApp é relativamente elevada (53%), assim como em notícias via Google (57%), YouTube (46%), Facebook (40%) e Instagram (39%). O estudo se baseia em pesquisa da empresa Ipsos feita em junho e julho, presencialmente, com 2 mil entrevistados de amostras representativas por idade, região e outras. O resultado abrange as respostas dos que dizem "confiar muito" e "confiar um pouco".

Em 2018, o WhatsApp foi usado para disseminação de fake news durante a eleição. A Folha revelou na época que empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) bancaram disparos em massa pela plataforma com ataques ao PT.

Autora principal do relatório do Instituto Reuters, Camila Mont'Alverne credita à "familiaridade" do brasileiro com as plataformas o resultado. "Os brasileiros usam o WhatsApp com frequência por várias razões, incluindo se informar." A rede seria a mais usada no País, alcançando 84% da população.