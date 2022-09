TRE discute ações para segurança nas eleições do Rio Grande do Sul

Agências

Na manhã desta quinta-feira, foi realizada uma reunião entre o Gabinete de Governança Integrada de Segurança Pública junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul. No encontro, foram discutidas ações de planejamento capazes de garantir a segurança pública nas eleições de 2022 no Estado. Na reunião, o presidente do TRE, desembargador Francisco José Moesch, declarou que todos os participantes estavam imbuídos do mesmo espírito cívico constitucional para realizar eleições limpas, seguras, transparentes e democráticas. Entre os órgãos que compareceram, destacam-se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Federal.