Ronaldo Teixeira da Silva é professor, graduado em Letras, com mestrado em Literatura e doutorado em Ciências Sociais e Política.

Natural de São Leopoldo, foi vereador por duas legislaturas. Na primeira, em 1992, pelo PDT, foi o mais jovem eleito de São Leopoldo, e, na segunda, em 2000, pelo PT, o mais votado. Foi também candidato a vice-prefeito, e atuou em Brasília em dois ministérios. No da Educação, foi chefe de gabinete do então ministro Tarso Genro (PT), secretário adjunto e interino da Educação, oportunidade em que teve a responsabilidade de assinar a lei que estendeu para 9 anos o Ensino Fundamental. No Ministério da Justiça, foi secretário executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

Tem como suplentes José Vellinho Pinto e Dileusa Terezina Soares Alvez.