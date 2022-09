Lula não descarta rediscutir o Regime de Recuperação Fiscal

Diego Nuñez

O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não descarta a possibilidade de, caso retorne ao Planalto, rediscutir os termos do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - acordo para que o Rio Grande do Sul volte gradualmente a pagar a dívida com a União. "Vou me reunir na primeira semana com todos governadores de Estado para recuperar boa relação. Eu não posso dizer que vamos renegociar. Preciso conhecer a real situação do Rio Grande do Sul para decidir o que vamos fazer", afirmou Lula, à imprensa, em entrevista coletiva na sexta-feira, antes de realizar um comício que atraiu uma multidão ao Centro de Porto Alegre.