Candidatos confrontam propostas em debate no SBT

O debate do canal SBT entre oito dos dez candidatos ao governo do Rio Grande do Sul teve como foco principal entre todos os adversários o governo de Eduardo Leite (PSDB, 2019 a março de 2022), que renunciou no começo do ano e depois anunciou sua candidatura para tentar voltar ao Piratini.

O confronto entre os concorrentes foi na noite de sábado, entre 18h30min e 20h30min, a duas semanas do primeiro turno das eleições de 2022. Além do Rio Grande do Sul, foram feitos debates pelo SBT em mais cinco praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima e Distrito Federal.

Participaram da sessão de duas horas de perguntas e respostas Edegar Pretto (PT), Leite, Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT). Carlos Messalla (PCB) e Rejane de Oliveira (PSTU) não foram incluídos.

Debates sobre segurança, educação, saúde, dívida com a União e ações para o desenvolvimento dominaram a pauta.