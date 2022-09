Festa farroupilha recebe campanha ao Piratini

A maior parte dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul cumpre agendas de campanha relacionadas às comemorações da Revolução Farroupilha nesta terça-feira, 20 de setembro, a menos de duas semanas da realização do primeiro turno das eleições.

A maior parte das ações inclui atividades nos piquetes do Acampanhamento Farroupilha, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, mas também na Região Metropolitana e no interior do Estado.

Para Edegar Pretto (PT), a agenda dos festejos já começa nesta segunda, incluindo visitas aos acampamentos de Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Na terça, ele almoça no acampamento de Porto Alegre e permanece no local tarde adentro.

Eduardo Leite (PSDB) almoça na Festa Campeira de Imbé na segunda e, na terça, também marca presença no Parque da Harmonia.

Luis Carlos Heinze (PP) não estará em Porto Alegre na terça, mas participa dos desfiles farroupilhas em Uruguaiana e Dom Pedrito, na Fronteira-Oeste do Estado.

Vieira da Cunha (PDT) fará, às 13h de terça, uma caminhada no acampamento da Capital, seguido de um almoço no Piquete Campo a Fora.

Ricardo Jobim, que já tinha incluído o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre nos compromissos de campanha deste fim de semana, participa do desfile do 20 de setembro, na avenida Beira-Rio, na manhã da terça-feira.