Candidatos ao governo do RS confrontam propostas em debate no SBT

O debate do canal SBT entre oito dos dez candidatos ao governo do Rio Grande do Sul teve como foco principal entre todos os adversários o governo de Eduardo Leite (PSDB, 2019 a março de 2022), que renunciou no começo do ano e depois anunciou sua candidatura para tentar voltar ao Piratini. O confronto entre os concorrentes foi na noite desse sábado (17), entre 18h30min e 20h30min, a duas semanas do primeiro turno das eleições de 2022.

Além do Rio Grande do Sul, foram feitos debates pelo SBT em mais cinco praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima e Distrito Federal.

Apenas Onyx Lorenzoni, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, buscou colar mais a sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro, reforçando a briga no cenário nacional com o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Participaram da sessão de duas horas de perguntas e respostas Edegar Pretto (PT), Leite, Luis Carlos Heinze (PP), Onyx (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT). Carlos Messalla (PCB) e Rejane de Oliveira (PSTU) não foram incluídos.

Temas sobre segurança, educação, saúde, dívida com a União e ações para o desenvolvimento dominaram a pauta. Além de questionamentos feitos entre os concorrentes, também jornalistas do canal apresentaram temas para análise dos candidatos.

O tucano, alvo de críticas e cobranças, preocupou-se em mostrar as realizações de governo e admitiu que muitas melhorias precisam acontecer, que "não é perfeito". O petista colocou em dúvida números do programa de retorno de ICMS para a baixa renda, lançado por Leite.

"Tenho andado no Estado e não encontro quem receba", afirmou Edegar Pretto, citando que vai "criar um auxilio emergencial verdadeiro" para combater a fome, tema que domina a campanha do petista. O ex-governador reagiu, garantiu que a ação já chegou a 330 mil famílias e 70 mil jovens com auxílio. "Fale com as pessoas certas", sugeriu Leite, sobre as fontes que traçam o quadro trazido por Pretto.

Argenta defendeu mais de uma vez um forte plano de investimento, usando recursos de um "fundo soberano com reservas cambiais", que ele sugere que o governo federal crie. "Vamos fazer com que o Rio Grande volte a ser o melhor estado para investir", comprometeu-se o empresário dono da calçadista Beira-Rio.

Sobre educação, Jobim diz que a melhoria do setor depende de mais investimentos e voltou a defender a venda do Banrisul para colocar recursos em um fundo para "revolucionar a educação". Heinze defendeu contraturno (escolas) com perfil técnico e parceria com estruturas do Sesi e Sesc. "Tem de treinar essa gente (jovens) para o mercado trabalho", propõe. Bogo falou que na saúde e fila de espera e defendeu resgate do SUS, além de revisar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Onyx falou makis de uma vez, quando o assunto foi a violência contra a mulher, que vai trazer ao Estado medidas do governo Bolsonaro: "Governo que mais criou leis e programas para as mulheres. Foi o que mais protegeu as mulheres".

Vieira da Cunha defendeu que a Corsan deve continuar como estatal e tentou convencer o candidato do Novo de que este é o caminho: "Água é um bem que não pode ser privatizado".