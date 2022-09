Candidatos ao governo do RS se enfrentam em debate no SBT neste sábado

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participarão de um debate neste sábado (17). O encontro entre os candidatos marca o início da quinzena final até o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O debate ocorre às 18h30 no SBT.

O debate ocorrerá entre oito dos 10 candidatos ao Palácio Piratini: Edegar Pretto (PT), Eduardo Leite (PSDB), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT).

O canal televisivo promove debates em outras seis unidades federativas do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima e Distrito Federal.