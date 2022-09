Leite tem 38%, Onyx, 26%, e Pretto, 10%, em nova pesquisa ao governo do RS

A terceira pesquisa Ipec, divulgada nesta sexta-feira (16), mostra os índices de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul. O candidato Eduardo Leite (PSDB) mantém a liderança com 38%. Na sequência, aparece Onyx Lorenzoni (PL), com 26%, e Edegar Pretto (PT), 10%. O estudo foi encomendado pela RBS TV, e os dados foram divulgados no G1.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 65 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. Ainda de acordo com o texto, Luis Carlos Heinze (PP) está empatado no limite da margem de erro com Edegar Pretto (PT).

Já a candidatura de Cesar Augusto (PCO) foi protocolada junto ao TSE após o registro da pesquisa, portanto, seu nome não consta na pergunta de intenção de voto estimulada.

Na simulação para um eventual 2º turno, a pesquisa do Ipec aponta vitória do candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB Eduardo Leite, com 49%, contra Onyx Lorenzoni (PL), que aparece com 35%.

Para a simulação, o Ipec utilizou como critério testar os candidatos que atingiram dois dígitos de intenção de voto na última pesquisa, divulgada em 2 de setembro.

A pesquisa também revelou que Eduardo Leite (PSDB) tem também a maior rejeição entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.

A parcela de 24% dos entrevistados afirma que não votaria de jeito nenhum em Leite. Na sequência aparece Onyx Lorenzoni (PL), com 20% de rejeição, e Edegar Pretto, com 13%.

Entre os candidatos ao Senado, Olívio Dutra (PT) lidera, com 28%, seguido de Ana Amélia Lemos (PSD) com 25% e Hamilton Mourão (Republicanos) com 19%.