Ciro propõe reforma previdenciária como forma de reduzir a pobreza

Agência Brasil

Perguntado se, faltando apenas 15 dias para as eleições, tinha confiança de que estaria no segundo turno, o candidato Ciro Gomes (PDT) demonstrou disposição e confiança em sua campanha. Dentre as promessas do político, está a reforma previdenciária como forma de reduzir a pobreza. "Eu tenho proposta de um novo modelo previdenciário com três pernas. Primeira perna, um programa de renda mínima como um direito previdenciário. A segunda perna é o regime de repartição para todos os trabalhadores da iniciativa privada, que começando a relação formal de trabalho, passarão a ter um teto único. E a terceira perna é a adesão voluntária, se quiser completar a aposentadoria fora do teto, entra com uma cota de capitalização. Com isso, acaba a pobreza", declarou o candidato a jornalistas.