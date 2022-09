Lula atrai multidão para o Centro Histórico de Porto Alegre

Quem tem vivência na Capital gaúcha sabe que o Largo Glenio Peres, em frente ao Mercado Público, é um dos locais mais movimentados de Porto Alegre. Palco histórico de manifestações políticas, o local ficou completamente lotado nesta sexta-feira (16), quando o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em roteiro no Rio Grande do Sul.

O ex-presidente atraiu milhares para o Centro Histórico, que ficou completamente ocupado desde a ponta norte do Mercado Público até além da prefeitura, com parte do público ainda invadindo a Borges de Medeiros, distante do palanque. O comício petista realizado a 16 dias do primeiro turno das eleições mobilizou a militância para saudar o candidato e impulsionar nas campanhas de Edegar Pretto (PT) ao governo do Estado e de Olívio Dutra (PT) ao Senado Federal.

Discursou o candidato para a população gaúcha: “Nunca nesse País um governo colocou tanto dinheiro e investimento no Rio Grande do Sul quanto a gente. Quero que me digam uma obra, uma ponte, uma estrada, uma ferrovia que o Bolsonaro fez aqui”.

Todos queriam ver Lula; e vibravam a cada gesto do ex-presidente. Mas uma recepção quase tão fervorosa quanto foi entregue à também ex-presidente e gaúcha Dilma Rousseff (PT, 2011-2016). O anúncio do nome de Dilma recebeu tanta comemoração quanto quando Lula subiu ao palanque e foi devolvido com cânticos utilizando o nome da petista.

Quem também foi muito saudada foi a ex-deputada federal e vice na chapa de Fernando Haddad em 2018 Manuela D’avila (PCdoB). Mesmo sem concorrer a cargos neste pleito, foi melhor recebida do que Edegar Pretto e tao saudada quanto Olivio Dutra.

Além de deputados e canidatos de PT, Psol, PCdoB, PV e Rede, subiram no palanque Márcio Souza, vice-presidente nacional do PV, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-PE), Luiz Tibé, presidente nacional do Avante, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Tarso Genro (PT) ex-governador gaúcho, Paulo Paim (PT), senador gaúcho, e Rosângela “Janja” da Silva, mulher de Lula.

Lula discursou durante cerca de meia hora para os militantes no Glênio Peres, em em pronunciamento que foi utilizado parte para reforçar pontos positivos das presidências petistas, parte para criticar a gestão de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Temas como combate à fome, geração de emprego e renda e saúde foram recorrentes.

Candidato ao Palácio Piratini, Pretto se apresentou ao público como símbolo da renovação no PT. “Sou um nome de renovação, alguém que veio do cabo da enxada com muito orgulho, que nasceu em casa com a ajuda de uma parteira à luz de lampião pois não tinha energia elétrica”, disse no palanque.

Candidato a vice de Pretto, Pedro Rua (Psol) destacou o fato de um partido que surgiu de uma dissidência do PT pela primeira vez abrir mão de candidaturas próprias para apoiar petistas. “Pela primeira vez, o Psol apoia um candidato que ano édo partido, que é o Lula, assim como apoia o Edegar Pretto, cujo candidato a vice é do Psol (ele mesmo)l, como apoia Olívio, cujo primeiro suplente é o Roberto Robaina (vereador em Porto Alegre pelo Psol).

Olívio celebrou o fato de que, em caso de vitória, o PT teria duas das três cadeiras gaúchas no Senado Federal. “Se eleito, terei quatro anos junto ao (Paulo) Paim para reforçarmos a luta com o povo brasileiro. Que cada um e cada uma nos assumamos sujeitos, e não objetos da política. A bandeira do Brasil é a bandeira da pátria. É nossa bandeira. Não é propriedade de um partido ou de um grupo”, discursou.

Mesmo sem participar das eleições como candidata, Manuela D’ávila também tomou a palavra durante o evento. “É hora de pensar na reta final. Candidato não faz milagre. Quem constrói nossa vitória são vocês (eleitores). São 15 dias de gás por quatro anos de paz, 15 dias de amor para não termos mais quatro anos de ódio”, afirmou.