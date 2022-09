Lula não descarta rediscutir Regime de Recuperação Fiscal caso eleito

O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não descarta a possibilidade de, caso retorne ao mais alto posto da política nacional, rediscutir os termos do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - acordo para que o Rio Grande do Sul volte gradualmente a pagar a dívida com a União.

“Vou me reunir na primeira semana com todos governadores de Estado para recuperar boa relação. Preciso conhecer a real situação do Rio Grande do Sul para decidir o que vamos fazer”, afirmou Lula, à imprensa, em entrevista coletiva realizada no Hotel Plaza São Rafael, no centro de Porto Alegre, nesta sexta-feira (16). Questionado, o ex-presidente não desconsidera alterações no Regime, mas tampouco afirmou que desfará o acordo.

É promessa de diversos candidatos ao governo gaúcho a alteração no plano firmado entre a gestão de Eduardo Leite (PSDB) e o governo Jair Bolsonaro (PL) - inclusive do candidato de Lula ao Palácio Piratini, Edegar Pretto (PT). O ex-presidente desceu ao Sul, inclusive, para impulsionar a campanha de Pretto ao governo. O ex-deputado estadual está estagnado em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 10% de acordo com a pesquisa Ipec divulgada nesta sexta.

“Eu vim aqui para eleger o Edegar. Quando fui presidente, governei com a Yeda (Crusius, PSDB, 2007-2010) e com o MDB (no governo de Germano Rigotto). Desta vez, quero governar o País ao lado de Edegar Pretto”, afirmou Lula.