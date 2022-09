TRE-RS inicia processo de carregamento das urnas eletrônicas

Entre as ações do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRE-RS) para garantir a transparência do processo de votação do próximo dia 2 de outubro, entidades fiscalizadoras e imprensa foram convidadas a acompanhar o início das cargas nas urnas eletrônicas do Estado. Na manhã desta sexta-feira (16), com a presença do presidente da instituição, desembargador Francisco José Moesch, os trabalhos começaram pelas inserções dos dados de eleitores e dos candidatos nos 291 dispositivos da 111ª Zona Eleitoral da Capital. Do total, Porto Alegre tem mais de 3 mil máquinas disponíveis para o pleito.

“As urnas são preparadas sob a coordenação direta de representantes de cada região, em um processo cuidadoso para que todas as urnas estejam aptas a ser utilizadas corretamente. Durante esta habilitação, as entidades fiscalizadoras presentes verificam que os programas instalados nas urnas são os oficiais”, afirmou Moesch.

De acordo com o secretário da Tecnologia da Informação do TER-RS, Daniel Wobeto, o sistema, já inspecionado e preparado, conta com uma assinatura digital. “Após todos esses processos, de 3% a 6% das máquinas ainda são auditadas. Essa cadeia de mecanismos de verificação assegura a segurança de saber que o voto do eleitor vai pro lugar certinho”, explica o secretário.

Para o juiz responsável pela 111ª região eleitoral, Eugênio Couto Terra, a certificação da preparação dos dispositivos é essencial , pois “a urna é a garantidora da democracia do país, que possibilita o debate de ideias dentro de um processo que precisa conduzido corretamente”.