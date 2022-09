Preparação das urnas eletrônicas para as eleições tem início em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (16), a Justiça Eleitoral gaúcha inicia a carga nas urnas eletrônicas que serão usadas nos locais de votação da cidade. Esta carga consiste na inserção dos dados de eleitores e dos candidatos nos dispositivos eletrônicos mediante controles que reforçam a segurança de todo o processo eleitoral.

O evento acontece no depósito das urnas, com a presença do Presidente do TRE-RS, desembargador Francisco José Moesch e do Secretário da Tecnologia de Informação do Tribunal, Daniel Wobeto.

Será mais um momento para as entidades fiscalizadoras e a imprensa tomarem conhecimento sobre a logística e procedimentos a serem executados nos próximos dias relativos às eleições de 2022, destacando a programação das urnas, demonstração de seu funcionamento e a verificação da autenticidade dos seus programas.