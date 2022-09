TSE lança campanha com CBF pela paz nas eleições

Agência Estado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, anunciou nesta quinta-feira (15) campanha pela paz nas eleições. O lançamento ocorre no Dia Internacional da Democracia e tem o objetivo de lembrar, segundo Moraes, que "adversários não são inimigos, devem se respeitar e devem jogar a regra do jogo, que no caso eleitoral, é a legislação eleitoral e a Constituição".