TRE julga requerimentos de candidatos a pleito no RS

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE- RS) encerrou a análise dos registros de candidaturas no Estado dentro do prazo estipulado pelo Calendário Eleitoral de 12 de setembro. Foram 1.433 requerimentos de candidatos, sendo 1331 deferidos, 54 indeferidos, 40 renúncias e 1 falecimento

Nos requerimentos de candidatos, foram 1.383 considerados aptos. Destes, 1.330 foram deferidos, 45 indeferidos com recurso, 1 deferido com recurso e 7 ainda pendentes de julgamento, pois são substituições que ingressaram recentemente. Os inaptos somam 50 registros: sendo 9 indeferidos e 40 renúncias e 1 falecimento.