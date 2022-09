Olívio de Oliveira Dutra é natura, de Bossoroca, e tem 81 anos. É formado em Letras pela UFRGS, trabalhou como bancário e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Bancários. Chegou a ser preso em função de sua atuação como sindicalista. Foi um dos fundadores do PT. Foi, em 1986, eleito deputado federal constituinte. Em 1988, como prefeito Porto Alegre, implantou o Orçamento Participativo, e tomou medidas controversas, como a intervenção no sistema de transportes público.

No Estado, de 1999 a 2003, seu governo foi marcado pela suspensão do acordo realizado com duas montadoras no RS, pela criação da UERGS e pela adoção do OP em âmbito estadual. Em 2003, foi empossado no Ministério das Cidades, ficando no cargo por dois anos. Em 2014, foi candidato ao Senado, sendo derrotado por Lasier Martins.