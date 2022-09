Hamilton Mourão, candidato ao Senado do RS, quer o Estado investindo em infraestrutura

Natural de Bagé e com várias missões na carreira militar no Rio Grande do Sul, em outros estados e no exterior, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), volta ao seu Estado natal para a concorrer a uma vaga no Senado.

Dividindo-se entre Brasília e a campanha, tenta otimizar o tempo, usando as redes sociais, entrevistas a veículos de comunicação, limitando a presença em municípios mais centrais e deixando para a reta final a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Mourão quer o Rio Grande com mais infraestrutura de estradas, ferrovias e hidrovias, sobretudo, para escoar a produção com facilidade e diminuir custos. Esta e outras propostas foram elencadas nesta entrevista ao Jornal do Comércio.

Jornal do Comércio - Quais as principais necessidades do Rio Grande do Sul?

Hamilton Mourão - O RS tem problemas internos da ordem do equilíbrio fiscal, em termos de regime tributário. E temos problemas de infraestrutura. Estado e União não têm tido recursos necessários, tanto para a manutenção quanto para a ampliação. Temos que buscar formas para essa qualificação na BR-290, para a ponte sobre o Rio dos Sinos, na conclusão dos acessos da segunda ponte sobre o Guaíba, ferrovias e a hidrovia da Lagoa Mirim. Temos que abrir espaço para o que considero o futuro do nosso Estado: a produção de energia eólica a partir do mar.

JC - Pode-se dizer que a infraestrutura será sua prioridade?

Mourão - Sim, porque (a falta dela) influencia no agronegócio, deixando o produto mais caro. Temos que transportar em estradas longas e precárias. A ausência de ferrovias também encarece os produtos.

JC - Em relação às reformas, quais são as mais urgentes?

Mourão - A tributária. Temos um sistema tributário complicado e caro, custa 1/3 do no nosso PIB (Produto Interno Bruto). Em termos de custo imediato para empresas, para os governos e para nós mesmos são R$ 80 bilhões por ano e uma evasão e sonegação de uns R$ 400 bilhões. Considero a criação de um imposto único, um imposto de valor agregado, obviamente com uma regra de transição para que se adapte às necessidades dos estados e municípios. É um passo gigantesco.

JC - O Estado teve uma diminuição da alíquota ICMS com impacto na arrecadação. Como avalia essa perda?

Mourão - Este assunto foi acordado dentro do Congresso, a bancada gaúcha lá estava, não votou contrariamente. O preço do combustível subiu, consequentemente a arrecadação também. O assunto está no Supremo, haverá uma compensação por parte da União em função dos imprevistos, se realmente consistentes.

JC - Em relação à dívida e ao Regime de Recuperação Fiscal, todos os candidatos opositores a Eduardo Leite (PSDB) pretendem questionar. Qual será sua posição no Senado?

Mourão - O Estado tem uma dívida, tem aqueles que dizem que já foi paga e há especialistas que dizem que ela é existente. O que os candidatos têm argumentado, além da forma, foi o momento, isto é, em um fim de mandato. Mas o Estado precisa entrar em uma situação de equilíbrio fiscal.

JC - O RS pode ser atrativo para novos investimentos sem renúncia fiscal?

Mourão - Em uma situação como estamos vivendo, fica complicado deixar de arrecadar, fazer uma isenção fiscal para um investidor. Vejo que, em um primeiro momento, temos que ter um ambiente de estabilidade, com segurança jurídica, sem conflitos. Temos atrativos que são importantes, principalmente na área da energia limpa.

JC - O senhor tem falado muito sobre tornar o País uma democracia liberal...

Mourão - Minha visão é de que toda grande nação tem que ter um projeto. Temos que trabalhar no sentido de o Brasil ser a maior e mais próspera democracia liberal ao Sul do Equador. Isso é um projeto de nação.

JC - O senhor defende uma nova Constituinte, composta por notáveis. O que deveria mudar?

Mourão - A nossa constituição foi feita imediatamente após o término do período de presidentes militares, com uma série de corporativismos, de pressões que não enxergaram o tempo à frente. Inseriram uma quantidade enorme de direitos e responsabilidades para o Estado sem a devida contrapartida, de como o Estado solucionaria aquele problema. Comparo com a dos EUA: tem sete artigos e 27 emendas, em mais de 200 anos. A nossa tem 34 anos, 150 artigos, as disposição transitórias e já tivemos mais de 100 emendas.

JC - Mas por que não a partir dos congressistas?

Mourão - Uma constituição feita por notáveis teria que ser submetida a um plebiscito para a aprovação da população, mas seria melhor do que ter um Congresso Constituinte, onde novamente ocorreriam as mesmas pressões que ocorreram em 1988. Todos os corporativismos, todas as questões de momento, colocam lá dentro da Constituição.

JC - Em manifestação, o senhor criticou 13º salário. Ainda pensa assim?

Mourão - Eu fui mal interpretado. Aquilo foi em 2018, em Uruguaiana. Alertei o seguinte: toda empresa arrecada 12 meses e tem que pagar 13. Ele tem que se preparar para esse pagamento ou deixar de pagar um salário melhor.

JC - Mas temos quatro meses com cinco semanas, isto é, são quatro semanas a mais de produção.

Mourão - É, tem essa dinâmica. Tudo tem sua argumentação. Naquele momento eu era presidente do Clube Militar, tinha 12 meses de mensalidade. Não sou contra o 13º, é uma conquista social dos trabalhadores.

JC - Como tem conciliado a campanha com o cargo de vice-presidente?

Mourão - Tenho algumas dificuldades, tenho que durante a semana estar em Brasília, tenho também (a presidência do) Conselho Nacional da Amazônia Legal. E, se o presidente da República se afasta do País, também tenho que me afastar, porque se assumir fico inelegível. Vou ter um problema em uma data que é extremamente simbólica, que é o 20 de setembro, quando o presidente estará em Nova York. Me prejudica justamente em um momento emblemático. Estava pronto para desfilar a cavalo.

JC - Como irá atuar nas questões envolvendo a Amazônia?

Mourão - A Amazônia é uma questão nacional, porque são 5 milhões km2. É preciso trabalhar e desenvolver essa área dentro dos parâmetros de sustentabilidade do século 21, mantendo intacta a porção da floresta de acordo com a nossa legislação, ou seja 80% da Floresta Amazônica. Tem que permanecer intacto para capturar o carbono emitido em grande parte pelos países mais desenvolvidos. Por isso a discussão para que haja um efetivo mercado de carbono internacional, e o Brasil seja compensado.