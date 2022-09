Candidatos do RS elevam tom em debate ao Piratini

Em um espaço criado dentro do Jornal NH, em Novo Hamburgo, Eduardo Leite (PSDB), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT) debateram ideias para o governo do Rio Grande do Sul.

O critério de seleção utilizado foi a representatividade no Congresso Nacional. Edegar Pretto não compareceu em função de dificuldade na agenda. Dividido em quatro blocos, o debate seguiu a linha dos anteriores em relação ao foco dos participantes: o ex-governador Eduardo Leite. Em determinado momento, Onyx Lorenzoni chegou a citar que Leite, ao buscar o apoio da bancada petista para a aprovação de um projeto, se uniu à "bancada do diabo". Embora tenha recebido diversos ataques e críticas dos demais participantes, a única reposta dada por Leite foi a Onyx, em um bloco posterior. O ex-governador referiu-se às velhas práticas, dizendo que "não se pode mais fazer política assim, é preciso respeitar todas as bancadas".

No primeiro bloco, por sorteio, os candidatos responderam a uma mesma pergunta, feitas pela central de eleições do Grupo: Qual principal proposta para a Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e Paranhana? Bogo citou a retomada do projeto de Microbarragens e as questões mobilidade, enquanto Onyx lembrou que não cabe pedágios na região e prometeu o fim da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). O candidato pedetista garantiu atenção à Escola Técnica Liberato Salzano Veira da Cunha, e Leite lembrou que retomará o projeto, não aprovado pelo Legislativo, de infraestrutura no complexo Vale dos Sinos-Sharlau e RS 010, como alternativa para a BR 116.

Educação e um bilhete único no Trensurb foi citado por Heinze, enquanto Argenta falou sobre um plano de desenvolvimento para a região, através de emprego e investimentos. Jobim escolheu a segurança pública, lembrando que é preciso investir em presídios, separando presos comuns das facções.

Nos segundo e terceiro bloco, houve o debate mais direto, quando os candidatos perguntaram entre si, com direito à réplica e tréplica. Criminalidade, burocracia das licenças ambientais, recursos orçamentários e privatização do Banrisul foram temas em destaque. A venda ou não do banco tomou parte de das discussões e, mais uma vez, Leite foi criticado, ou por querer vender o Banco, ou por não investir mais na instituição.

Além das críticas ao candidato que está à frente nas pesquisas, também foi possível identificar, as parcerias entre alguns ao lançar e responder um tema. Em determinado momento, Vieira da Cunha chegou a criticar Onyx e Heinze. "Não posso ver essa dobradinha bolsonarista sem lembrar do desrespeito que o presidente teve com a população durante a pandemia", disse, acrescentando o subfinanciamento da tabela do SUS.

No quarto bloco, reservado para as considerações finais, o pedetista assumiu o compromisso de um hospital regional com resolutividade, enquanto Leite suscitou que, não reconhecer as conquistas do seu governo é colocá-las em risco. Onyx reiterou sua parceria com o presidente Bolsonaro e Bogo disse de sua intenção de tornar a região um polo de saúde, semelhante ao Medical Valley, na Alemanha. Jobim criticou os conchavos que se criarão no segundo turno e Argenta garantiu o desperdício zero, com a venda de imóveis, como o Palácio das Hortênsias. A infraestrutura foi mais uma vez citada por Heinze.

