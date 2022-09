Confira os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados no RS

O Rio Grande do Sul conta com 1.372 concorrentes na eleição proporcional: são 828 candidatos e candidatas a deputado federal, que disputarão as 31 cadeiras da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e outros 828 que concorrem às 55 cadeiras da Assembleia Legislativa, com pelo menos 30% das candidaturas reservadas às mulheres.