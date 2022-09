Candidato ao Planalto pela UP estará em Porto Alegre nesta semana

O candidato à Presidência da República pela Unidade Popular pelo Socialismo (UP), Leo Péricles, estará em Porto Alegre nos próximos dias 15 e 16. A programação conta com atividades na Casa de Referência Mulheres Mirabal, debate com estudantes na UFRGS, além de panfletagem.

“A nossa campanha no Rio Grande do Sul está intensa, da mesma forma que nos demais estados. Os conterrâneos de Brizola também estão na vanguarda da luta contra o golpe de Bolsonaro, dos generais e do Centrão. No último dia 7 mostramos que somente nas ruas é que derrotaremos o avanço do fascimo e construiremos um mundo mais justo”, salienta.

Na agenda de quinta-feira, está almoço na Casa Mirabal, panfletagem no Cento à tarde e, às 17h30, debate na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS. Na sexta-feira, o candidato percorrerá as ruas do bairro Nonoai a partir das 14h e, às 17h, participa de ato na antiga Ocupação Lanceiros Negros, no Centro.

De acordo com Péricles, o foco da UP é apresentar o partido, que é o mais novo no Brasil. Foi fundado em 2019. Ele tem como vice Samara Martins. Negra, moradora de periferia em Natal (RN) e trabalhadora da saúde. Trata-se da primeira chapa de negros à Presidência que tem como pilar a luta antirracista, anticapitalista e antifascita.