Militância movimentou campanha em Porto Alegre neste domingo

A três semanas da eleição, o movimento nas ruas e parques da Capital foi tímido na manhã deste domingo (11). A maioria das agendas dos candidatos às majoritárias ocorreram no interior do Estado. Na ausência de agenda dos concorrentes ao Palácio Piratini em Porto Alegre, a militância foi a principal responsável por ações de abordagem e entrega de material de campanha na capital gaúcha.

No Parque Farroupilha - a conhecida Redenção -, a maior aglomeração se deu próximo às 14h, em função da chegada do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) que, com seu vice, Gabriel Souza (MDB), participou de um encontro organizado pela juventude de ambos os partidos.

Em frente ao Movimento do Expedicionário, entre cerca de 300 pessoas, era possível identificar bandeiras da coligação Um Só Rio Grande, composta pelos partidos PSDB, MDB, PSD, Cidadania, Podemos e União Brasil.

Em cima de um pequeno carro de som, Leite lembrou da importância de estar na Parque da Redenção, "um símbolo da diversidade" em Porto Alegre. "Queremos um Rio Grande que apoie a sua juventude, apoie as mulheres, que acolha todas as raças, todas crenças religiosas, todas as orientações sexuais. Queremos um Rio Grande que não viva do passado, um Rio Grande que olhe para o futuro."

Além de candidatos às eleições proporcionais pela coligação do ex-governador, também foi possível encontrar outros nomes que disputam os Legislativos estadual e federal de várias siglas entre os que caminhavam, na manhã de sol, pelo Brique da Redenção, tradicional ponto de corpo a corpo com o eleitorado.