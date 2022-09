Ciro Gomes defende voto útil durante campanha no RS

O candidato do PDT à presidência da república, Ciro Gomes, cumpre agenda neste fim de semana no Rio Grande do Sul. Na tarde deste sábado (10), esteve no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, onde respondeu à imprensa e conversou com apoiadores.

Ciro comentou a estratégia da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de, na reta final da eleição, intensificar a busca pelo voto útil dos eleitores do pedetista para tentar vencer as eleições ainda no primeiro turno.

“Eu peço ao brasileiro que o seu voto útil seja para combater a corrupção do Lula e do Bolsonaro, bem como seus sistemas econômicos, que são rigorosamente os mesmos”, disse. E emendou: “Todo o voto útil é necessário, desde que seja contra ladrão e contra os entreguistas que conferiram a nossa nação aos banqueiros”.

Ciro também comentou sobre os casos de violência política que se intensificaram no País faltando três semanas para as eleições. O episódio mais grave ocorreu na noite da última quarta-feira (7), quando o bolsonarista Rafael Silva de Oliveira matou a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, que defendia Lula.

“Essa polarização, paixões e ódios extremas são estimuladas de lado a lado e quem iniciou isso foi o PT, com o ‘nós contra eles’. O Bolsonaro pega isso como produto e o estimula ao máximo”, aponta o candidato.

O ex-governador do Ceará disse ainda que semelhante tensão política vivenciada em outros países culminou em guerra civil e teme que o Brasil possa seguir neste caminho. “É preciso que a gente mate essa serpente ainda no ovo. Não estou preocupado comigo, que vivo cercado de seguranças, mas com os inocentes e, por isso, estou denunciando esses dois grandes irresponsáveis - Lula e Bolsonaro - que estão levando a nossa nação a isso”, disse.

A fala de Ciro aconteceu logo após uma confusão gerada a partir de uma provocação de um eleitor de Bolsonaro. Gravando com o celular e em meio a pedetistas, ele gritou palavras de apoio ao atual presidente. Ciro, prontamente, respondeu com um gesto com a mão sinalizando roubo.

Depois de um empurra-empurra para afastá-lo do local, o homem agrediu um apoiador de Ciro com um soco no rosto. Em nota, o PDT afirmou que o bolsonarista estava armado e que foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha.

Confira a nota na íntegra divulgada pela campanha de Ciro Gomes

Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, na tarde deste sábado (10/09), após tentar agredir Ciro Gomes e sua equipe. O homem, apoiador de Bolsonaro, estava armado e tentou causar confusão durante a passagem da comitiva de Ciro pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre.

Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro precisaram retirar o agressor do local para que nada mais grave acontecesse. O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor.

Saída para a dívida do RS

O candidato também reforçou a sua ideia para a economia do Rio Grande do Sul e a dívida que o Estado possui com a União. “O Rio Grande devia mil, pagou dez mil e está devendo 100 mil. Por quê? Porque tanto paga quanto o juro aumenta. Estou propondo pegar a fração vincenda dos próximos oito anos, reestruturar e capitalizar isso para dar um fim a esse débito”, explicou.

Segundo ele, em troca a esse acordo, tanto o Piratini quanto os prefeitos do Estado fariam uma parceria com o governo federal que permitisse com que o futuro presidente colocasse em prática as reformas que considera necessárias para o País.