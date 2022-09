Fux se despede do comando do STF criticando ataques sofridos pela instituição

Em sua última sessão à frente do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (8), o ministro Luiz Fux afirmou que "não houve um dia sequer" que o tribunal não tenha sido questionado por palavras hostis e "atos antidemocráticos". Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro (PL), principal crítico das decisões do Supremo, Fux afirmou que o tribunal continuará "vigilante" perante os ataques. As informações são da Agência Folhapress.

O ministro passará o comando do STF para Rosa Weber na próxima segunda-feira (12), que assume o Supremo em um momento conturbado e às vésperas das eleições.

Ao discursar pela última vez como presidente, Fux afirmou que o Supremo manteve uma voz "firme, lúcida e serena" diante dos debates da vida política do país e que ele assumiu o comando da Corte durante a pandemia de Covid-19, que considera um "momentos mais trágicos e turbulentos de nossa trajetória recente".

Não bastasse a pandemia, nos últimos dois anos, a Corte e seus membros sofreram ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos"Luiz Fux, presidente do STF

"Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse como a certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais", continuou o ministro.

Fux afirmou ainda que o STF se manterá "aberto, operoso e vigilante" seja nos momentos de calmaria, seja nas "turbulentas ínsitas a qualquer regime democrático" e que buscará sempre o respeito, a cooperação e o diálogo.

"Em nosso Supremo Tribunal Federal, em todas as ocasiões em que nos bate o cansaço ou em que formos hostilizados, lembramo-nos das dores que essas pessoas que dependem de nós enfrentam nas favelas, nos rincões, nos subúrbios, diuturnamente marginalizadas do país que essas pessoas ajudam a construir. E nos lembremos, ainda, do nosso compromisso, como juízes brasileiros, de concretizamos o ideário da Carta Maior, que é o nosso combustível, a saber: a erradicação das desigualdades", afirmou o ministro.

Fux tomou posse na presidência do STF no dia 10 de setembro de 2020. Os mandatos na corte são de dois anos e é rotativa entre os integrantes mais antigos que ainda não tenham assumido a presidência.