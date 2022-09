Bolsonaro não comparece à sessão solene do Congresso sobre 200 anos da Independência

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou nesta quinta-feira (8) o uso de "discurso de ódio" durante o período eleitoral. "O amplo direito de voto, a arma mais importante em uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio ao discurso de ódio, com violência ou intolerância em face dos desiguais", declarou durante a sessão solene do Congresso em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil.

O evento reuniu autoridades de diversos países da comunidade de língua portuguesa, mas foi ignorado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O mandatário fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais conversando com crianças no Palácio da Alvorada no mesmo momento em que ocorria a sessão do Legislativo. "Não fui porque tinha muita gente para atender no cercadinho, tinha um grupo enorme de crianças, o homeschooling, aquela garotada que estuda em casa com seus pais", disse o presidente, em sabatina do jornal Correio Braziliense.

A solenidade teve a presença dos ex-presidentes brasileiros Michel Temer (MDB) e José Sarney (MDB) também compareceram. Já os ex-presidentes Fernando Collor (PTB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) enviaram mensagens ao evento.

A sessão desta quinta contou também com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, principal alvo no STF de críticas de bolsonaristas, e com o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Além de não comparecer, Bolsonaro não enviou mensagem. O governo foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Na véspera, Pacheco, Lira e Fux não participaram do desfile militar de 7 de setembro em Brasília. É tradição que os chefes dos Três Poderes participem do ato, mas neste ano o evento se misturou com manifestações bolsonaristas.

Na mensagem enviada ao evento, Lula, que está em primeiro nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência e é o principal adversário de Bolsonaro, criticou o uso político que o presidente fez do Dia da Independência. "Assisti com profunda indignação às falas do presidente da República, a pretexto da celebração do Dia da Independência"

Fernando Henrique adotou um tom diferente e preferiu não citar Bolsonaro. No entanto, fez questão de criticar o uso político da comemoração. "A pátria, afinal, não se politiza. Nem a sua história, nem os seus feitos, nem os seus símbolos. Celebremos a pátria pelo que ela representa, e não pelos que a ela representam", escreveu.

Diferente de Pacheco, Lira, que é aliado de Bolsonaro, evitou falar sobre violência política. O presidente da Câmara também comentou sobre as eleições, mas falou sobre o assunto de uma forma mais protocolar.