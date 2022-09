Onyx Lorenzoni é o nono entrevistado na série eleições

O deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) foi o nono candidato ao governo do Rio Grande do Sul entrevistado na série da cobertura das eleições, realizada pelo Jornal do Comércio. Na tarde desta quinta-feira, Onyx foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo editor-chefe, Guilherme Kolling.

Na entrevista à equipe da redação, o ex-ministro do Trabalho do governo de Jair Bolsonaro (PL) falou sobre suas propostas para o Estado em temas como infraestrutura, geração de emprego e educação, além de discorrer sobre temas como o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A entrevista será veiculada na próxima segunda-feira nas versões impressa e online do JC, bem como nas redes sociais do jornal.