Sanny Figueiredo substitui Ferronato ao Senado

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançará oficialmente o nome de Sanny Figueiredo como candidata ao Senado, substituindo o vereador de Porto Alegre Airto Ferronato, que desistiu de concorrer ao cargo na segunda-feira. Sanny já integrava a chapa como primeira suplente de Ferronato e, agora, é a única mulher negra concorrendo à vaga no RS. Com a entrada de Sanny na disputa, o cenário eleitoral volta a ter nove candidatos ao Senado. O anúncio da chapa completa acontece amanhã, às 16h, em coletiva no Comitê Central do PSB, na Capital.