Em Copacabana, presidente faz fala anticorrupção em ato do 7 de setembro

Em discurso na tarde desta quarta-feira (7) diante de milhares de apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou adversários de jogar fora das quatro linhas da Constituição e, mais uma vez, disse que todos conhecem como funciona o Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro manteve o tom eleitoral, com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou: "eu não sou ladrão".

O presidente repetiu que o Brasil é referência para o mundo todo, apontou números positivos da economia e disse que o País está decolando sob a sua gestão. Ele voltou a adotar um tom religioso, assim como fizera em Brasília mais cedo, dizendo-se cristão e contra o aborto e ao que chama de ideologia de gênero. Repetiu que o seu governo colocou fim às invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). As informações são da Agência Folhapress.

No Rio, o presidente falou em um palco acompanhado do governador Cláudio Castro (PL), do empresário Luciano Hang e dos deputados federais Clarissa Garotinho (União Brasil) e Daniel Silveira (PTB-RJ), que teve sua candidatura ao Senado impugnada nesta terça-feira.

O candidato à vice-presidência, Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil, também estava ao seu lado, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O pastor Silas Malafaia participa dos atos em um carro de som.

O presidente chegou à capital fluminense por volta das 14h. Primeiro foi ao Aterro do Flamengo, sendo recebido em um carro aberto aos gritos de "mito". Depois, seguiu em motociata até Copacabana.

Por ordem de Bolsonaro, as Forças Armadas mudaram o evento às pressas para o bairro, que normalmente é usado para atos a favor do presidente. Tradicionalmente, os desfiles de 7 de Setembro ocorrem na avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense.