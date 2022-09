Lula participa de ato com Edegar Pretto no dia 15 de setembro em Porto Alegre

Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva estará em Porto Alegre no dia 15 de setembro, numa quinta-feira, para um grande ato com a participação de Edegar Pretto, que concorre a governador do Rio Grande do Sul. A atividade de campanha terá início às 17 horas. O local ainda está sendo definido pelo PT.

As últimas agendas de Lula na capital gaúcha foram nos dias 1º e 2 de junho, quando o ex-presidente teve uma série de atividades com setores como a cultura, educação e agricultura familiar.