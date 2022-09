Dia da independência terá manifestações no Parcão e no Partenon em Porto Alegre

Os tradicionais festejos do Dia da Independência - que em 2022 é marcado pela chegada aos 200 anos que o Brasil deixou de ser colônia portuguesa - serão acompanhados em Porto Alegre por manifestações de diferentes matizes do espectro político-ideológico. Além do desfile militar que ocorrerá na quarta-feira (7), na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, há dois atos planejados em diferentes locais da Capital.

A programação começa pela manhã, às 9h, no bairro Partenon, com a realização da 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. A concentração acontece em frente à Igreja São José do Murialdo, na Rua Vidal de Negreiros. Depois, os manifestantes, alinhados com pautas de partidos de esquerda, percorrem as ruas do bairro, passando por postos de saúde, supermercados, estabelecimentos de ensino, entre outros, levantando temas como democracia, luta antirracista, alimentação, terra, água, direitos humanos e natureza.

À tarde, a manifestação, organizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), a exemplo do ano passado, tem concentração no Parque Moinhos de Vento, na esquina das avenidas Goethe com Mostardeiro, a partir das 14h. Os manifestantes devem passar a tarde no local, pois não haverá circulação por outras vias. Segundo a organização, um caminhão de som será instalado para discursos de candidatos de partidos da base de Bolsonaro e dos candidatos alinhados ao presidente no Estado.