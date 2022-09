Confira a agenda dos candidatos ao governo do RS desta terça-feira, 6 de setembro

Edegar Pretto – PT/PCdoB/PV/PSOL/Rede/UP

9h - Chegada em Santa Maria, Panfletagem no Calçadão e Boca Maldita

10h - Caminhada da Esperança na Zona Norte, com concentração na Praça de Israel

12h30min - Lançamento da candidatura de deputada estadual

14h - Panfletagem na Praça Saldanha Marinho

15h - Caminhada da Esperança no Bairro Nova Santa Marta

17h30min - Caminhada da Juventude com Edegar Pretto, com concentração no Calçadão

20h - Aniversário de deputado

Eduardo Leite - PSDB/MDB/PSD/Cidadania/Podemos/União Brasil

10h - Reunião no Sindicato dos Hospitais do Vale do Taquari, em Lajeado

11h - Reunião-almoço na ACIL de Lajeado

13h30min - Visita ao Porto dos Bruder, em Lajeado

14h - Visita à obra do Pavimenta - Bairro das Indústrias, em Estrela

14h45min - Visita à Ciclovia Intermunicipal - Trecho Colinas

15h30min - Visita Ciclovia Intermunicipal - Trecho Imigrante

16h15min - Praça Interativa Caminhos do Vale, em Estrela

Luís Carlos Heinze – PP/PTB/PRTB

11h - Esquina Democrática

14h - Entrevista Correio do Povo

16h - Audiência Candidatos Governo do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado

19h30min - Jantar Regional Lideranças Políticas Vale do Taquari, Encantado

Ricardo Jobim - Novo

9h - Atende a veículos de imprensa do interior;

Durante o dia - Visitas ao comércio, empresas e apoiadores de Restinga Seca

Vicente Bogo – PSB

11h - Caminhada no centro de Gravataí

15h - Gravações para os programas de TV, rádio e redes sociais

17h45min - Entrevista à TV Pampa

Vieira da Cunha – PDT/Avante

11hReunião com conselheiros e técnicos no Tribunal de Contas do Estado

15h45min - Entrevista Rádio Only

16h30min - Visita a reitoria da Unisinos

17h30min - Entrevista a Berlinda News

18h30min - Entrevista Vale TV

19h30min - Ato político

*Os candidatos que não constam na lista não enviaram informações ou não tem atividade neste dia