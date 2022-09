Rio Grande do Sul passa a ter oito candidatos ao Senado

desistência de Airto Ferronato (PSB) da disputa ao Senado, o Rio Grande do Sul passa a ter oito candidatos ao cargo no pleito majoritário, que disputam uma das três cadeiras na bancada gaúcha em Brasília. Com a(PSB) da disputa ao Senado, o Rio Grande do Sul passa a ter oito candidatos ao cargo no pleito majoritário, que disputam uma das três cadeiras na bancada gaúcha em Brasília.

PCO, automaticamente barrando a candidatura de todos os nomes do partido, o que afetou também o registro de Francisco Settineri, que havia se lançado ao Senado. Originalmente, 10 nomes haviam registrado candidatura no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No dia 30, porém, a Corte indeferiu os Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do, automaticamente barrando a candidatura de todos os nomes do partido, o que afetou também o registro de Francisco Settineri, que havia se lançado ao Senado.

Há ainda, atualmente, oito registros deferidos – o de Ferronato é um deles – e outro dois ainda com status “aguardando julgamento”: o do PCO e o de Paulo Rosa, candidato do DC.

Candidaturas ao Senado no RS

Ana Amélia Lemos – PSD

Comandante Nádia – PP

Fabiana Sanguiné – PSTU

Hamilton Mourão – Republicanos

Maristela Zanotto – PSC

Olívio Dutra – PT

Paulo Rosa – DC

Professor Nado – Avante

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral