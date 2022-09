Airto Ferronato desiste de disputar o Senado pelo RS

O candidato ao Senado pelo PSB, Airto Ferronato, anunciou na tarde desta segunda-feira (5) a retirada de sua candidatura. A divisão não igualitária do fundo eleitoral e exigências na prestação de contas foram os motivos principais para a desistência. Este é o segundo golpe na campanha do partido no Rio Grande do Sul em pouco mais de um mês. Em 1º de agosto, Beto Albuquerque, que já vinha trabalhando sua candidatura ao governo gaúcho, anunciou sua saída da disputa e da vida pública.

Em coletiva na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde está na sua 5ª legislatura, Ferronato explicou que a executiva nacional havia repassado para a estadual somente R$ 5.530.00,00 dos R$ 268 milhões de Fundo Partidário. Depois de 20 dias de campanha, ainda não havia chegado ao candidato nenhum valor. Mesmo assim, ressalta ele, a definição seria de continuar. Após uma reclamação junto à Executiva Estadual, o agora ex-candidato disse que recebeu 20 mil santinhos. “Eu seguiria com uma campanha franciscana. Mas 20 mil santinhos seria o suficiente para disputar para vereador na minha cidade, Doutor Ricardo”, disse.

O “golpe de misericórdia”, com o definiu Ferronato, foi o recebimento, pela 1ª suplente, Sanny Figueiredo, de R$ 195 mil e retirados, pelo partido, R$ 100 mil. Conforme Ferronato, a burocracia foi determinante para a posição anunciada nesta segunda-feira. A impressão de material gráfico deveria passar pela autorização da executiva. “Sou eu quem vai prestar contas, da minha campanha e das duas suplentes. Não sou eu que demando serviço, não autorizo gastos, não pagaria o gasto. Assumiria apenas a responsabilidade pela prestação de contas. Houve um desrespeito enorme por parte do partido”, classificou. O vereador disse que esperava “justiça e lealdade” do partido, uma vez que, tendo participado de 16 campanhas, todas com prestação de contas aprovadas, poderia contribuir com a sigla.

Questionado sobre como ficará a chapa do PSB, Ferronato disse não ter informações sobre a decisão de substituição por parte das lideranças partidárias, e espera que não haja impacto na candidatura de Vicente Bogo ao Piratini. Sua relação com o partido também não será abalada. “Não critico o partido, critico pessoas. Existe um ‘homem das trevas’ que é quem decide”, disse ele, sem, no entanto, revelar nomes.

Ferronato não irá apoiar, pelo menos por hora, qualquer candidato ao Senado. “Tenho respeito e admiração por todos os candidatos. São todos da mais alta tradição política aqui do Estado.”

Durante o anúncio de sua desistência, o vereador esteve acompanhado do seu chefe de gabinete, Vinícius Pacheco, e da esposa Silvia Dutra.