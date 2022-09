Candidatos aproveitam o último dia da Expointer

O último dia da Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio, teve trânsito de candidatos a cargos majoritários e proporcionais nas eleições deste ano. Além do corpo a corpo com eleitores e visita a meios de comunicação, a agenda também foi marcada por propostas para o agronegócio.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, e Felipe D'Avila (Novo), candidato ao Planalto visitaram a Casa JC na Expointer.

Mourão falou sobre a boa receptividade do público, bem como de propostas para o agronegócio. O candidato do Republicanos já havia visitado a Expointer na sexta-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após ter se reunido com diversas lideranças do agronegócio, Mourão observou que são três as demandas principais do agro gaúcho: infraestrutura, tecnologia e crédito. Em relação à infraestrutura, Mourão defende o uso de recursos públicos para financiar a duplicação de rodovias. Ele entende que parte do dinheiro da renúncia fiscal no País poderia ser utilizada para investimentos nessa área.

O candidato avalia que seria possível destinar R$ 50 bilhões para um grande programa de obras com recursos públicos - exemplificou com a duplicação da BR-290. Parcerias e concessões complementariam as empreitadas. Mourão ainda defendeu que se invista para além de estradas, apostando também em ferrovias e hidrovias.

Já Felipe D'Avila, após ter passado por Santa Cruz do Sul, em visita ao Estado, marcou presença no evento ao lado do candidato do Novo ao Piratini, Ricardo Jobim, e de aspirantes a cadeiras no legislativo estadual e federal. D'Ávila defendeu o agronegócio como ponto-chave para o desenvolvimento do Brasil.

"Exceto o agronegócio, o resto da economia nacional, o resto da economia brasileira não cresce. Se você pegar de 2010 a 2020, o PIB do agro cresceu 32%, a indústria caiu 18%, o serviço caiu bastante também, ficou quase no zero a zero. Então, o que fez o Brasil ter um micro-crescimento foi a atividade rural", destaca o candidato. Como principal bandeira do Partido nesta campanha no RS, Jobim defende que "O Estado pare de atrasar a vida de quem quer empreender".

Os candidatos do Novo e do Republicanos foram recebidos na Casa JC pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.