Mourão diz que agro precisa de infraestrutura, crédito e tecnologia

O vice-presidente da República e candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), esteve na Expointer, no último dia de realização da feira, neste domingo (4). Depois de acompanhar a final do Freio de Ouro, Mourão visitou a Casa JC na Expointer, onde falou sobre a boa receptividade do público, bem como de propostas para o agronegócio.

já havia visitado a Expointer na sexta-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro O candidato do Republicanos– ele acompanhou outras agendas do chefe do Executivo no Rio Grande do Sul na sexta-feira e no sábado.

com espaço voltado à inovação Após ter se reunido com diversas lideranças do agronegócio, Mourão observou que são três as demandas principais do agro gaúcho: infraestrutura, tecnologia e crédito. As duas últimas tiveram amplo destaque na Expointer,e forte presença de bancos e instituições financeiras.

Em relação à infraestrutura, Mourão defende o uso de recursos públicos para financiar a duplicação de rodovias. Ele entende que parte do dinheiro da renúncia fiscal poderia ser utilizada para investimentos nessa área.

O candidato avalia que seria possível destinar cerca de R$ 50 bilhões para um grande programa de obras com recursos públicos – exemplificou com a duplicação da BR-290. Parcerias e concessões complementariam as empreitadas. Mourão ainda defendeu que se invista para além de estradas, apostando também em ferrovias e hidrovias.

O candidato foi recebido na Casa JC pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.