Felipe D'Ávila defende o agronegócio na Expointer

Após ter passado por Santa Cruz do Sul, em visita ao Rio Grande do Sul, o candidato do Partido Novo, Felipe D'Ávila, marcou presença na Expointer na manhã deste domingo (4). Acompanhado do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim, e de aspirantes a cadeiras no legislativo regional e federal, D'Ávila defendeu o agronegócio como ponto-chave para o desenvolvimento do Brasil.

“Exceto o agronegócio, o resto da economia nacional, o resto da economia brasileira não cresce. Se você pegar de 2010 a 2020, o PIB do agro cresceu 32%, a indústria caiu 18%, o serviço caiu bastante também, ficou quase no zero a zero. Então, o que fez o Brasil ter um micro-crescimento foi a atividade rural", destaca o candidato.

Como principal bandeira do Partido nesta campanha no RS, Jobim defende que “O Estado pare de atrasar a vida de quem quer empreender".

Em visita à Casa JC na Expointer, os candidatos no Novo foram recebidos pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tuemelero.