Você tem cuidado de si mesmo? Tem cuidado da sua saúde e de sua vida espiritual? Cuidar de si mesmo é zelar pela própria vida, que é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Esse cuidado que devemos ter conosco abrange todas as áreas da nossa vida. Cuide do seu corpo. Se for abatido por alguma enfermidade, procure orientação médica. Cuide também de sua vida espiritual, e se estiver sentindo a "dor da alma", que fica no fundo do seu coração e lhe causa sofrimento, peça ao Pai que o livre deste mal. Cuide de sua saúde mental e você estará evitando muitos males, sobretudo a depressão. O Senhor deseja restaurar sua vida profundamente, devolvendo-lhe o bem-estar físico, mental e espiritual.

Meditação

Pai, livra-me de toda doença espiritual, psicológica e física e derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para encher-me de força e vida. Cura-me e liberta-me!

Confirmação

"Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes." (Mt 9,12)

Rosemary de Ross/ Editora Paulinas