FMI confirma crescimento do PIB nacional por dois anos

Os números do crescimento global apontados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) até o final do ano que vem não são exatamente animadores. Mas diante de um cenário que, dependendo do ângulo que se analise, chega a preocupar, o Brasil tem motivos para se manter otimista.

No relatório Perspectiva Econômica Global, divulgado, o Fundo manteve o crescimento global para 2022 em 3,2%. Mas reduziu a projeção de 2023 para 2,7%, em comparação com uma previsão de 2,9% feita em julho. Esse cenário caracteriza uma recessão técnica, o que reflete um mundo crescendo menos de 3%. Justificando aquilo que caracteriza uma recessão técnica global, o Fundo destacou que isso é resultado das consequências da guerra na Ucrânia que trouxe preços altos de energia e alimentos, elevando a inflação. E ainda por cima obrigou a uma reação mais forte das taxas de juros pelos Bancos Centrais em vários pontos do planeta, o que certamente vai levar a um crescimento menor à frente.

Tanto foi assim que as três maiores economias globais, os Estados Unidos, China e zona do Euro, continuam estagnadas, na opinião de Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI. No caso específico do Brasil, o Fundo agora projeta uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,8%, em 2022, ou seja, 1,1 ponto percentual acima da estimativa anterior, mas vê uma acomodação em 2023 para 1,0% de crescimento.

Essa estimativa faz com que o Brasil seja percebido como um dos poucos países em que a economia tem certa vitalidade. Aliado à perspectiva de corte de juros, hoje estagnados em 13,75% no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic, isso cria um cenário favorável para o fluxo de investimento estrangeiro a favor do Brasil. Entretanto, analistas econômicos lembram que existe uma condição precípua a qual os investidores observam de fora, sendo que o próximo governo em 2023 lance uma forte mensagem de responsabilidade fiscal.

Para a economia mundial, o FMI está projetando um crescimento de 2,8% em 2022 e 2,7% em 2023. Para o Brasil, os números também são bem parecidos, sendo 3% de crescimento este ano e também 1% no ano que vem.

Quanto à economia dos Estados Unidos, a projeção não é boa, com inflação e juros mantidos altos para combater a subida dos preços. Da mesma forma, a China, atacada por nova onda do coronavírus, obrigando a medidas antipáticas como bloqueios totais em algumas cidades, o que levou a uma inédita insurreição popular e reação forte do governo, não tem previsão boa.