A Blindagem Está Caindo — Justiça e Verdade Podem Sair do Sigilo Adv. Dartagnan L. Costa Nos últimos dias, duas movimentações político-parlamentares que deveriam ser tratadas com a seriedade que o Estado Democrático de Direito exige ganharam contornos que não podem mais ser classificados como episódios isolados de uma “investigação em curso” ou “inconclusiva”. Ao contrário: a blindagem que se alimentou ao longo dos últimos meses começa a furar, de forma ruidosa mas técnica. Na CPMI do INSS, deputados e senadores aprovaram, nesta quinta-feira (26), a quebra dos sigilos bancário e fiscal de “Lulinha”, no âmbito das investigações sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, exigindo também acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) que embasa esses indícios perante a Polícia Federal e outros órgãos de controle. Trata-se, sem rodeios, de uma exigência técnica para que se permita à comissão exercer sua missão constitucional de apurar, com base em provas, eventuais responsabilidades por fraudes que atingiram milhões de brasileiros. Importante destacar que essa aprovação se dá em meio a um ambiente tenso, com aprovações de dezenas de requerimentos e convocações de operadores suspeitos, apontando inquietação e resistência de setores políticos tradicionalmente protegidos por mecanismos de blindagem institucional. Simultaneamente, cresce no noticiário, com ecos em bastidores políticos e jurídicos, a percepção de que a CPI do Crime Organizado pode se tornar um divisor de águas no chamado “caso Master”, cujo desfecho até agora foi marcado por sigilo exacerbado, decisões internas e reversões de quebras de sigilo que tolheram o acesso público à investigação. No caso do Banco Master, por exemplo, a condução sigilosa e as reinterpretações de medidas cautelares, como se sabe por registros públicos, vinham blindando fatos que clamam por transparência e decisão jurisdicional aberta à sociedade. Afinal, na democracia a regra é a transparência, não é?! Esse cenário conjunto comprova que a blindagem política contra investigações de grande impacto não é indestrutível. Há agora sinais claros, robustos e formalizados de que o acesso à verdade material dos fatos e não apenas a versões convenientes pode ganhar terreno efetivo, sobretudo quando investigados órgãos públicos, grandes instituições financeiras e indivíduos com notoriedade pública. E é aqui que a atuação de magistrados com compromisso real com a legalidade faz a diferença. Entre os nomes que vêm se destacando no Supremo Tribunal Federal por decisões que respeitam a Constituição, as leis e a autonomia das instituições, está o de André Mendonça, que autorizou — com base legal e técnica, no âmbito de investigação penal — quebras de sigilo essenciais para o avanço das apurações, antes mesmo das deliberações parlamentares mais amplas. Lembrando, este não foi indicado pelo PT. Não se trata de protagonismo pessoal, mas de obediência à lei, à Constituição e ao interesse público, ainda que isso desagrade a grupos acostumados à proteção política. A blindagem que muitos acreditavam inquebrável começa a ceder. Que a verdade não seja apenas uma expectativa, mas uma realidade que brote dos fatos, dos sigilos desatados, dos autos desvelados e da coragem institucional dos que ainda seguem fiéis ao Estado de Direito.