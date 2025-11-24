Aprendizado e ação climática na COP30

Sebastião Melo

A participação de Porto Alegre na COP30, em Belém, foi marcada por dois movimentos essenciais: compartilhar nossa experiência diante da maior enchente da história da cidade e aprender com quem também enfrenta desafios semelhantes. Levamos o relato de superação, mas também mostramos que estamos transformando aprendizado em ação com o trabalho empenhado por diversos órgãos de governo, sob a liderança do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, criado para organizar respostas e preparar a cidade para eventos cada vez mais frequentes.

Desde 2021, Porto Alegre estruturou seu planejamento climático: inventário de emissões, estudo de risco e vulnerabilidade em 2023 e o Plano de Ação Climática concluído em 2024. Esse percurso foi decisivo para orientar a resposta à enchente de maio e confirmar a urgência da agenda. Mitigação e adaptação não se fazem do dia para a noite: exigem planejamento, cooperação e muito investimento.

Na COP, apresentamos o Caderno de Planejamento Climático, com 30 macroações, sendo 16 já em implementação, e lançamos o edital de monitoramento de descargas atmosféricas, que qualifica a previsão meteorológica. Com a finalização dos estudos urbanísticos e ambientais do Arroio Dilúvio, buscamos recursos do Fundo Clima para financiar a primeira fase da operação.

O evento também reforça que, enquanto cidades avançam com ações concretas, os países mais poluentes do mundo seguem contribuindo menos do que deveriam para a transição climática global, apesar de terem maior responsabilidade e capacidade financeira. Isso evidencia que o mundo não vai parar para esperar consensos. As cidades precisam se adaptar agora, com realismo e responsabilidade.

Voltamos com humildade e determinação renovada. Porto Alegre tem grandes desafios, mas está fazendo o dever de casa, com planejamento sólido, ações reais e busca permanente de recursos para proteger a população e preparar a cidade para o futuro que já chegou.

Prefeito de Porto Alegre