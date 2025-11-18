Empreender é libertar-se

Kaká Cerutti

Novembro celebra o mês do Empreendedorismo Feminino, mas, para mim, essa pauta é diária. Há doze anos vivo intensamente o ecossistema do empreendedorismo de mulheres e testemunho, de perto, o poder transformador que nasce quando uma mulher decide ocupar o centro da própria história.

Empreender, para mim, vai além de abrir um negócio: é um ato profundo de independência emocional e financeira. É quando uma mulher descobre que pode gerar sua própria renda, tomar suas próprias decisões e construir caminhos que antes pareciam distantes. Essa autonomia não é apenas sobre dinheiro: é sobre dignidade, autoestima e liberdade. É sobre olhar para si mesma e reconhecer a própria grandeza.

Ao longo da minha trajetória, hoje como liderança feminina à frente do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (NuME-ACPA), tenho acompanhado mulheres que encontraram no empreendedorismo um chamado para realizar algo que faça sentido, que as preencha, que una propósito e profissionalismo. E isso é o que mais me move. Ver mulheres que antes duvidavam do próprio potencial se tornarem verdadeiras líderes de suas vidas, donas de suas marcas, criadoras de negócios

sólidos, desejados e admirados.

Todas as conexões que construí em mais de uma década participando de diferentes redes femininas me mostraram algo incontestável: quando uma mulher empreende, ela não cresce sozinha. Ela cria comunidade. Ela multiplica oportunidades. Ela inspira. Ela chama outras mulheres para perto e fortalece uma rede que acolhe, impulsiona e transforma.

O empreendedorismo feminino é, acima de tudo, uma força coletiva. É uma cadeia de coragem que se retroalimenta. A cada história que escuto, a cada marca que ajudo a posicionar, a cada mulher que reencontra sua voz, meu propósito se renova. Porque sei que, quando damos ferramentas para que uma mulher descubra quem ela é e do que é capaz, ela se torna impossível de ser parada.

Que este mês seja um lembrete do que já conquistamos e do quanto ainda podemos avançar. E que toda mulher empreendedora reconheça, todos os dias, que dentro dela existe um potencial ilimitado de realização, prosperidade e liderança.



Coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACPA e Publicitária