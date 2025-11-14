Redução do seguro rural aumenta vulnerabilidade do produtor gaúcho em meio às mudanças climáticas

Ricardo Harbs

O corte de 42% no orçamento destinado ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), anunciado pelo governo federal em junho de 2025, acendeu um sinal de alerta para o setor agropecuário brasileiro. A medida, que foi justificada pela necessidade de cumprir o teto de gastos, significa menos R$ 445 milhões disponíveis para subsidiar o custo das apólices de seguro, instrumento fundamental para proteger o produtor diante de um cenário de intensificação dos eventos climáticos extremos.

O PSR funciona como um auxílio financeiro que reduz o valor pago pelo produtor para contratar a apólice. Em 2024, quase 86 mil agricultores em todo o país contrataram mais de 136 mil seguros, sendo 67,5% destinados à produção de grãos, seguido por frutas, café e pecuária, segundo o Atlas do Seguro Rural do Ministério da Agricultura. Esse mecanismo vem sendo peça-chave para ampliar a adesão ao seguro agrícola, permitindo que mais áreas estejam protegidas contra riscos que fogem ao controle do produtor.

O impacto da redução do PSR é particularmente grave no Rio Grande do Sul, um dos estados mais estratégicos para a produção de alimentos no Brasil. O território gaúcho responde por 70% do arroz produzido no país, 45% do trigo e 76,8% da aveia, além de ser um importante polo de soja. O crescimento da contratação de seguros no estado nos últimos anos reflete justamente a necessidade de mitigação de riscos. Em 2024, a área segurada chegou a 1,14 milhão de hectares, com um valor total segurado de R$ 9,5 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Essa adesão crescente mostra a consciência do produtor sobre a vulnerabilidade a que está exposto, sobretudo diante das mudanças climáticas. A enchente de 2024, considerada o maior desastre natural da história do estado, afetou 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios e gerou prejuízos bilionários, atingindo diretamente a base da produção agrícola. Situações como essa evidenciam que, sem seguro rural, os produtores ficam à mercê de perdas que comprometem não apenas sua renda, mas também a segurança alimentar do país.

O seguro rural se consolida como uma das ferramentas mais importantes de resiliência para o agro brasileiro. Ele permite que o produtor mantenha a continuidade da atividade após eventos adversos, ao garantir a recuperação dos custos de produção e a proteção contra endividamento em situações de perdas totais ou parciais de safra. Para o setor financeiro e para a economia, o seguro reduz a necessidade de renegociação de dívidas e diminui a pressão por programas emergenciais de crédito público, que tendem a onerar ainda mais os cofres federais.

No contexto gaúcho, em que enchentes se tornaram cada vez mais frequentes, o seguro não é apenas uma proteção individual, mas um fator de estabilidade econômica e social. Sem ele, pequenos e médios agricultores, que não possuem grande capacidade de absorção de prejuízos, são os mais vulneráveis a abandonar a atividade, o que compromete cadeias produtivas inteiras.

O corte de recursos para o PSR chega em um momento em que o setor agropecuário brasileiro, em especial o gaúcho, exige maior preparo para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Ao reduzir a subvenção ao seguro, o governo amplia a exposição do produtor rural a riscos que já se mostraram devastadores. Em contrapartida, fortalecer o seguro agrícola significa investir na resiliência do campo, garantindo que a produção de alimentos essenciais, como arroz, trigo e soja, siga sustentando não apenas a economia do Rio Grande do Sul, mas também a mesa dos brasileiros.

Doutor em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ)