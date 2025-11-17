Acordo Estados Unidos e Argentina

Leandro Villela Cezimbra

Que a política é capaz de proporcionar surpresas a todo o momento, ninguém duvida, mas por mais que o alinhamento entre os Estados Unidos e a Argentina seja muito forte, nem os mais otimistas esperariam que essa cooperação escalaria a ponto de um acordo de livre comércio.

Fato notório, os Estados Unidos têm interesses na América Latina e um aliado do porte da Argentina é um trunfo que ninguém pode descartar. Na Geopolítica atual, bagunçada pela falta de institucionalidade de governos, pelos conflitos bélicos e pelo retorno avassalador da polarização, desta feita entre China e EUA, conflitos têm sido recorrentes e quem tiver os melhores aliados poderá sair na frente.

Nesta seara de cooperação, EUA e Argentina, desde o início do governo Trump, demonstram pleno alinhamento no campo ideológico, mas foram além. A Argentina não é o 51º Estado americano, nem perto disso, mas pela primeira vez na história, o governo americano compra enorme quantidade de moeda estrangeira para estabilizar o peso argentino. A ação, sem precedentes, poderia ser o auge da ajuda econômica que o governo Milei tanto necessita, mas essa história teve mais um capítulo, aliás uma verdadeira guinada: um “Acordo de Comércio e Investimentos Recíproco.”

O acordo anunciado, mas ainda não apresentado, é bastante abrangente, engloba questões de segurança, de propriedade intelectual e o fim de licenças de importação e outras formalidades atualmente exigidas. Tudo em prol da desburocratização e da integração.

Baseado na eliminação de tarifas e de barreiras não tarifárias, o acordo proporciona o ingresso preferencial de produtos americanos na Argentina, entre eles: medicamentos, produtos químicos, maquinário, tecnologia, veículos entre outros.

Já a contrapartida à Argentina se apresenta para produtos derivados de recursos naturais, como o lítio e outros minérios e produtos agrícolas, em especial a carne bovina.

Nem tudo será fácil, entretanto, a vitória de Milei ao conseguir abrir o mercado americano aos produtos argentinos, enquanto o maior mercado consumidor do planeta se fecha ao resto do mundo é um enorme feito.

Talvez seja esse o impulso que a Argentina tanto necessita!

Vice-presidente da Câmara Empresarial Argentino Brasileira do RS