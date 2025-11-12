Beba desta fonte sem moderação

Marcos Eizerik

Vivemos cercados por notícias, opiniões e testemunhos que chegam em velocidade e volume inéditos. Em meio a tantas vozes, surgem as perguntas necessárias: no que acreditar? Em quem? As dúvidas não são novas, mas o ruído se intensificou e se tornou quase ensurdecedor.

A tecnologia mudou, mas o método para separar o joio do trigo segue o mesmo: olhar para a origem do que lemos. As chamadas fontes primárias são o ponto de partida — diários, cartas, manuscritos, obras de arte, vídeos, áudios, tudo o que fornece informações diretamente de um autor ou fonte original.

Em seguida vêm as fontes secundárias, que analisam, interpretam ou resumem o material original: livros de história, reportagens, artigos de pesquisa, comentários. Por fim, as fontes terciárias reúnem e organizam o que já foi filtrado: enciclopédias, dicionários, livros didáticos. Tudo é questão de saber em quem confiar a partir da fonte.

“Fonte”, aliás, é uma palavra generosa. É também a tipográfica – com serifa, sem serifa, em negrito ou itálico – que dá corpo às ideias. É a fonte de receita, a que sustenta projetos culturais e os ajuda a existir para além da boa vontade. E é a fonte de água, literal e simbólica: a dos desejos, a da juventude, a que a imaginação de tantas épocas perseguiu, de Heródoto aos nossos dias. Todas remetem a um gesto comum: aproximar-se, recolher, beber.

É por isso que a Feira do Livro de Porto Alegre segue sendo um lugar seguro para matar a sede. Na Praça da Alfândega, o erudito e o popular se encontram sem cerimônia. Autores conversam com leitores; professores e estudantes dividem o mesmo corredor; famílias descobrem, juntas, que um bom livro pode ser abrigo, provocação e festa.

Ali, a mediação importa tanto quanto o catálogo: livreiros, curadores, professores e jornalistas ajudam a percorrer o caminho entre as fontes. E a cada conversa, sessão de autógrafos ou evento, a cidade reafirma algo essencial: ler continua sendo um ato de confiança: em quem escreveu, em quem editou, em quem recomendou, e, principalmente, em nossa própria capacidade de pensar.

Brindemos, portanto, à 71ª Feira do Livro. Que ela continue oferecendo água limpa em tempos de enxurrada. Que siga sendo fonte que atende tantos desejos. Que nos mantenha eternamente jovens como a leitura. E que nos convide, uma vez mais, a beber desta fonte sem moderação.