A transformação começa nos resíduos

Artur Ferrari

A responsabilidade de cuidar do planeta não está apenas nas grandes conferências ou nas decisões governamentais. Ela começa em gestos cotidianos, na forma como cada um de nós lida com os resíduos que produz. Separar, reduzir, reaproveitar, repensar e dar o destino correto ao que consumimos é simples, mas poderoso. Nesse contexto, a compostagem se destaca como uma das formas mais eficientes de transformar resíduos orgânicos em algo útil, devolvendo ao solo os nutrientes que vieram dele e fechando o ciclo da vida.

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o País gerou 77,1 milhões de toneladas de resíduos urbanos em um ano, cerca de 380 quilos por habitante. Grande parte desse volume ainda vai para aterros, quando poderia ser reaproveitado localmente.

A composteira desenvolvida pela Igapó viajou mais de 3.200 quilômetros, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até Belém (PA), para tratar os resíduos orgânicos da COP30, conferência climática da ONU. Com capacidade para processar até cinco toneladas por dia, o equipamento transforma o que antes seria descartado em adubo orgânico de qualidade, deixando um legado sustentável para a cidade.

Mais do que uma conquista logística, essa iniciativa simboliza o avanço de um novo modelo: o da valorização dos resíduos e da economia circular. A Igapó atua como um Negócio de Impacto Social (NIS), mostrando que é possível, sim, unir sustentabilidade, tecnologia e viabilidade econômica. Cada tonelada tratada representa menos emissões e mais consciência coletiva.

A jornada da composteira até Belém reforça uma convicção: a transformação começa no gesto de cada pessoa. Outra composteira, com idêntico conceito e propósito, já está em funcionamento no Parque da Redenção, na nossa Porto Alegre. O futuro sustentável depende de políticas públicas, mas também das escolhas diárias. Cuidar dos resíduos que produzimos é, antes de tudo, cuidar do mundo em que vivemos.

Engenheiro ambiental, fundador e CEO da Igapó