COP30: cooperativismo e clima em foco

Gervásio Plucinski



A COP30, que está ocorrendo na Amazônia, não pode ser apenas mais uma conferência sobre o clima. Precisa ser um marco de virada — o momento em que o mundo reconhece que a sustentabilidade se constrói de baixo para cima, com o protagonismo de quem vive, produz e preserva o território todos os dias.



A Unicafes-RS representa cooperativas que sustentam a economia real do campo gaúcho. São famílias agricultoras que enfrentam secas, enchentes e oscilações de mercado, mas seguem produzindo alimentos saudáveis, gerando renda e cuidando do meio ambiente. Essa é a contribuição concreta do cooperativismo da agricultura familiar à luta climática — uma contribuição que precisa ser reconhecida, valorizada e apoiada.



O cooperativismo solidário prova que é possível crescer com justiça, produzir respeitando a natureza e distribuir renda de forma equilibrada. É essa visão que deve orientar a COP30: uma transição justa, com oportunidades reais para quem vive e trabalha no campo.



Defendemos que as políticas climáticas e os mecanismos de financiamento incluam efetivamente as cooperativas e os empreendimentos da agricultura familiar. Sem isso, qualquer estratégia global de sustentabilidade será incompleta. Também é urgente fortalecer a agroecologia, a produção local, as energias renováveis e as cadeias curtas de comercialização — práticas já consolidadas nas cooperativas gaúchas e que precisam de escala e reconhecimento.



O Brasil tem a oportunidade de mostrar ao mundo que o enfrentamento da crise climática começa nos territórios. O Rio Grande do Sul tem muito a contribuir com sua história de cooperação, trabalho e resistência. A Unicafes-RS leva à COP30 a convicção de que as soluções para o clima nascem da união entre produção e cuidado, entre economia e solidariedade. O cooperativismo da agricultura familiar não é apenas parte da resposta à crise climática: é um caminho seguro para um futuro mais justo e sustentável.

Presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária ( Unicafes-RS)