Contabilidade, a força de uma classe

Patrícia de Souza Arruda

A Contabilidade vem, ao longo do tempo, ocupando progressivamente destaque na sociedade. Cada vez mais, os profissionais da área assumem cargos e exercem funções estratégicas nas empresas, no setor público, sendo demandados para orientar ativamente a gestão dos negócios em todo o país.

Precisamos estar atentos a esse movimento e nos sentir representados nessa mudança.

Nossa profissão é próspera e de grande valor. Ela contribui diretamente para o desenvolvimento da economia nacional, trazendo equilíbrio, transparência, segurança e confiança, pilares que movem a economia e a sociedade.

Com as transformações que se apresentam, como a Reforma Tributária e a chegada da Inteligência Artificial, precisamos, mais do que nunca, de representatividade que compreenda esses desafios, de representantes conectados com as mudanças do presente e preparados para o futuro.

Nos últimos anos, os representantes contábeis do nosso Estado criaram um importante canal de comunicação com os órgãos públicos, e é essencial fortalecer esse diálogo e estreitar ainda mais essa relação, pois já colhemos ganhos significativos com essas parcerias. Também não podemos esquecer a importância da união entre as entidades, somando forças e inteligências em busca das melhores soluções.

Cada vez mais, devemos investir na Educação Continuada, levando capacitação, cursos e eventos a todas as regiões do nosso Rio Grande do Sul. Entendemos, ainda, que é fundamental nos aproximar dos jovens e das universidades. Os desafios do trabalho entre gerações não são exclusivos da nossa profissão, mas precisamos enfrentá-los com mais determinação.

Diante de tantos desafios e, também de tantas oportunidades, precisamos de colegas que representem, com legitimidade, todas as regiões do nosso Estado e todos os segmentos da contabilidade. Precisamos de profissionais que, com responsabilidade, experiência e visão de futuro, tenham a estratégia certa para encarar o amanhã, pessoas capazes de ser a ponte entre o que a profissão é hoje e o que ainda pode se tornar.

Somos parte fundamental dos negócios do Brasil, e a sociedade precisa reconhecer cada vez mais essa importância. Para isso, precisamos de uma classe unida, participativa e preparada, com representantes que compartilhem o mesmo propósito: lutar pela valorização da contabilidade, e que todas as entidades do setor estejam presentes, discutindo os temas que fazem parte do nosso dia a dia.

Que possamos seguir evoluindo e inovando, por uma contabilidade forte, de todos nós, e sempre com o compromisso público com a ética.

Dia 13/11 próximo, exerça seu direito ao voto para as eleições ao Conselho Regional de Contabilidade do RS.

Contadora