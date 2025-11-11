O desafio municipal na nova era tributária

Adriane Perin de Oliveira



A Reforma Tributária deixou de ser um tema distante. A partir de 2026 começa a transição para o novo modelo, que será definitivo em 2027. Para os prefeitos, isso significa enfrentar uma mudança profunda em meio a orçamentos limitados e responsabilidades crescentes. Os municípios recebem a menor parte da arrecadação, mas são os primeiros a responder às demandas da população. Por isso, entender o impacto da Reforma e se antecipar a ela será essencial para manter autonomia fiscal, equilíbrio das contas e capacidade de investir.



Entre as mudanças estruturais, a mais relevante é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ISS e seguirá o “princípio do destino”: o tributo será recolhido onde o serviço é consumido, e não mais onde a empresa está sediada. Essa alteração redistribui o poder fiscal entre os municípios. Cidades com forte comércio, fluxo de pessoas ou vocação turística tendem a ampliar sua arrecadação. Já os municípios produtores, com indústrias ou prestadoras de serviço, mas baixo consumo local, podem enfrentar retração financeira e dificuldade de planejamento.



Nesse cenário, não basta conhecer a legislação. Será necessário reorganizar estruturas fiscais, capacitar equipes, aprimorar a governança tributária e fortalecer o diálogo entre áreas estratégicas das prefeituras. É justamente para apoiar esse processo que a Famurs vem atuando de forma proativa: oferecendo capacitações, estudos técnicos e ferramentas para que cada município identifique riscos e oportunidades. No dia 12 de novembro, prefeitos e secretários da Fazenda estarão reunidos para definir estratégias conjuntas de adaptação.



A Reforma não permite improvisos. Exige planejamento, visão estratégica e capacidade de antecipação. Os gestores que encararem este momento como oportunidade de reposicionamento fiscal chegarão à nova era tributária em melhores condições. Liderar essa transição é garantir que os municípios preservem sua autonomia e sigam investindo onde a população mais precisa: na saúde, na educação e no desenvolvimento local.



Presidente da Famurs e prefeita de Nonoai